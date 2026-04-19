Ирландия решила депортировать 16 тысяч украинцев

Власти Ирландии рассматривают возможность депортации 16 тысяч украинских беженцев. Правительство намерено в течение 12 месяцев расторгнуть контракты на размещение беженцев и запустить политику их возвращения домой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Times, это коснется преимущественно мужчин призывного возраста.

На фоне этого власти предлагают беженцам финансовую компенсацию за добровольное возвращение на родину: 2,5 тыс. евро (1 млн 382 тыс. 600 тенге) на человека или до 10 тыс. евро (5 млн 530 тыс. 400 тенге) на семью.

"Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. Ни одна другая страна ЕС не дает таких условий. Им придется уехать", – заключил ирландский министр по вопросам миграции Колм Брофи.

С февраля 2022 года в Ирландию прибыли свыше 120 тысяч беженцев из Украины. Около 83 тысяч из них остались в стране.

