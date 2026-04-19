#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+5°
$
469.52
553.75
6.15
Мир

Ирландия решила депортировать 16 тысяч украинцев

Флаг Ирландии, небо, фото - Новости Zakon.kz от 20.04.2026 04:59 Фото: pexels
Власти Ирландии рассматривают возможность депортации 16 тысяч украинских беженцев. Правительство намерено в течение 12 месяцев расторгнуть контракты на размещение беженцев и запустить политику их возвращения домой, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru с ссылкой на The Times, это коснется преимущественно мужчин призывного возраста.

На фоне этого власти предлагают беженцам финансовую компенсацию за добровольное возвращение на родину: 2,5 тыс. евро (1 млн 382 тыс. 600 тенге) на человека или до 10 тыс. евро (5 млн 530 тыс. 400 тенге) на семью.

"Мы хотим прекратить ситуацию, когда эти люди живут за счет господдержки. Ни одна другая страна ЕС не дает таких условий. Им придется уехать", – заключил ирландский министр по вопросам миграции Колм Брофи.

С февраля 2022 года в Ирландию прибыли свыше 120 тысяч беженцев из Украины. Около 83 тысяч из них остались в стране.

Ранее чиновник из Украины назвал короля Швеции чрезвычайным происшествием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии
06:55, 21 марта 2025
Конор Макгрегор решил стать президентом Ирландии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: