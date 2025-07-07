Подростка, планировавшего теракт, арестовали в России

Уголовное дело о покушении на совершение теракта возбудили против подростка, планировавшего применить взрывное устройство в Буйнакске (Дагестан) у здания МВД, сообщает Zakon.kz.

По информации РИА Новости, в пресс-службе Следственного управления СК России по Республике Дагестан, сообщили, что 6 июля силовики задержали подростка, планировавшего теракт у здания МВД в дагестанском Буйнакске.

"Следователи СУ СК России по Республике Дагестан по материалам УФСБ России по Республике Дагестан и ЦПЭ МВД России по Республике Дагестан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 УК России ("Покушение на совершение террористического акта")", – говорится в сообщении.

Для совершения преступления подозреваемый заранее в определенном месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог – его задержали сотрудники полиции.

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