Ради 26 тысяч тенге британский блогер решил умереть

Известный своими пранками и видеороликами 30-летний британский YouTube-блогер Макс Фош оформил собственную смерть ради возврата денег от авиакомпании за неиспользованный билет, сообщает Zakon.kz.

По информации портала Dexerto, блогер не раз шутил над публикой. К примеру, на несколько минут стал самым богатым человеком в мире или устанавливал для прилетающих пассажиров огромный знак с приветствием в неправильном городе.

В этот раз Фош решил воспользоваться правилом авиакомпании Ryanair, согласно которому полный возврат средств за билет возможен только в случае гибели пассажира. Блогер нашел в правиле лазейку – компания не уточняет, в какой стране или юрисдикции должно быть выдано свидетельство о смерти.

В итоге ради 37,28 фунта стерлингов (около 26 тыс. тенге) шутник получил официальный документ, удостоверяющий его кончину, в Княжестве Себорга в Италии.

После предоставления свидетельства авиакомпания Ryanair начала процесс возврата средств. Но адвокат блогера предостерег его, чтобы его поступок нельзя было квалифицировать как мошенничество, по своей сути он являлся таковым. Фош остановил процесс, но снял всю ситуацию на видео и экспериментом поделился с подписчиками, призвав их воздержаться от подобных действий.

Ранее сообщалось, что Юрию Дудю может грозить срок до двух лет.