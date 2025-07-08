Уникальный кусок Марса выставят на торги за 832 млн тенге

Обнаруженный пару лет назад марсианский метеорит может стать самым ценным из когда-либо найденных – его выставят на аукцион и стоимость может составить 2-4 млн долларов, первоначальная ставка – 1,6 млн (около 832 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Уникальную небесную находку собираются выставить на аукционе Sotheby's Natural History 16 июля в Нью-Йорке.

Камень нашел охотник за метеоритами в отдаленном районе Агадес в Нигере 16 ноября 2023 года. Метеорит NWA 16788 при весе 24,5 кг является самым большим из когда-либо найденных марсианских метеоритов, пишет IFLScience.

Около 400 марсианских метеоритов известны во всем мире, и большинство из них представляют собой небольшие обломки. NWA 16788 настолько велик, что сам по себе составляет 6,5 % всего марсианского материала, присутствующего на Земле.

Фото: sothebys.com

Предположительно, NWA 16788 образовался, когда астероид врезался в Марс, выбросив материал на орбиту. Метеорит имеет характерный ржавый оттенок, но доказательством его происхождения является наличие в его теле минералов, которые превратились в стекло. Спуск в атмосферу Земли также был нелегким, на его поверхности видна корка плавления.

Фото: sothebys.com

"NWA 16788 – это находка исключительной важности – крупнейший марсианский метеорит, когда-либо найденный на Земле, и самый ценный из когда-либо выставленных на аукцион. Его огромные размеры и неповторимый красный цвет, выветренный во время путешествия сквозь пространство и время, делают его уникальной находкой, которая случается раз в поколение", – заявила заместитель председателя Sotheby's Science & Natural History Кассандра Хаттон.

Для сравнения, дом Папы Римского Льва XIV в пригороде Чикаго, в котором он провел свои годы детства, выставили на аукцион за 250 тыс. долларов (130 млн тенге).