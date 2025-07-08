#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.51
611.83
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
519.51
611.83
6.6
Мир

Уникальный кусок Марса выставят на торги за 832 млн тенге

марсианский метеорит и сотрудница аукциона, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 13:52 Фото: sothebys.com
Обнаруженный пару лет назад марсианский метеорит может стать самым ценным из когда-либо найденных – его выставят на аукцион и стоимость может составить 2-4 млн долларов, первоначальная ставка – 1,6 млн (около 832 млн тенге), сообщает Zakon.kz.

Уникальную небесную находку собираются выставить на аукционе Sotheby's Natural History 16 июля в Нью-Йорке.

Камень нашел охотник за метеоритами в отдаленном районе Агадес в Нигере 16 ноября 2023 года. Метеорит NWA 16788 при весе 24,5 кг является самым большим из когда-либо найденных марсианских метеоритов, пишет IFLScience.

Около 400 марсианских метеоритов известны во всем мире, и большинство из них представляют собой небольшие обломки. NWA 16788 настолько велик, что сам по себе составляет 6,5 % всего марсианского материала, присутствующего на Земле.

Фото: sothebys.com

Предположительно, NWA 16788 образовался, когда астероид врезался в Марс, выбросив материал на орбиту. Метеорит имеет характерный ржавый оттенок, но доказательством его происхождения является наличие в его теле минералов, которые превратились в стекло. Спуск в атмосферу Земли также был нелегким, на его поверхности видна корка плавления.

Фото: sothebys.com

"NWA 16788 – это находка исключительной важности – крупнейший марсианский метеорит, когда-либо найденный на Земле, и самый ценный из когда-либо выставленных на аукцион. Его огромные размеры и неповторимый красный цвет, выветренный во время путешествия сквозь пространство и время, делают его уникальной находкой, которая случается раз в поколение", – заявила заместитель председателя Sotheby's Science & Natural History Кассандра Хаттон.

Для сравнения, дом Папы Римского Льва XIV в пригороде Чикаго, в котором он провел свои годы детства, выставили на аукцион за 250 тыс. долларов (130 млн тенге).

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В Кембридже обсудили результаты и перспективы проекта по сохранению сайгаков в Казахстане
Мир
07:37, Сегодня
В Кембридже обсудили результаты и перспективы проекта по сохранению сайгаков в Казахстане
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Мир
05:28, Сегодня
Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира
Испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом
Мир
01:56, 08 июля 2025
Испанка забаррикадировалась в своей квартире и угрожает соседям взорвать дом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: