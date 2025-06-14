Желание купить чихуахуа обернулось долгами для жительницы Акмолинской области

Жительница Акмолинской области оформила несколько кредитов, чтобы стать хозяйкой чихуахуа, однако осталась без денег и собаки, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента полиции Акмолинской области рассказали, что желание завести домашнего питомца обернулось для жительницы Степногорска серьезными финансовыми потерями. Женщина стала жертвой мошенников, оформивших на ее имя микрокредиты на общую сумму около 300 тыс. тенге.

"В дежурную часть УП Степногорска обратилась местная жительница с заявлением о том, что неизвестные лица обманным путем оформили на ее имя кредиты и похитили 284 800 тенге. По словам потерпевшей, она нашла в приложении объявлений информацию о продаже щенка породы чихуахуа в Астане. Стоимость собаки составляла 55 тыс. тенге. Продавец, представившаяся как Лера, уверяла, что проживает в поселке Коянды недалеко от столицы, и присылала фото и видео щенка, чтобы вызвать доверие". ДП Акмолинской области

По словам полицейских, после непродолжительного общения Лера попросила внести предоплату в размере 15 тыс. тенге, объяснив это необходимостью "закрепить сделку". Спустя некоторое время "продавец" сообщила, что у собаки выявлено заболевание, продажа отменяется, но деньги она пообещала вернуть.

"Для возврата средств мошенница прислала ссылку, якобы на сайт одного из банков второго уровня, с просьбой пройти верификацию. Потерпевшая перешла по ссылке и, следуя указаниям, ввела личные данные. Через короткое время ей действительно поступили деньги, но это оказался только первый этап обмана. Спустя несколько дней женщина начала получать звонки от микрофинансовых организаций с требованием вернуть неоплаченные микрозаймы, о которых она ничего не знала. Проверив свои данные, она выяснила, что на ее имя оформили несколько кредитов". ДП Акмолинской области

Поняв, что стала жертвой мошенников, жительница сразу обратилась в полицию. В настоящее время по факту возбуждено досудебное расследование по ст. 190 УК РК "Мошенничество".

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