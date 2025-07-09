"Европа замерзнет, Китай утонет": ясновидящая увидела апокалипсис в 2025 году

Известная ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) предсказала неприятные мировые события в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, страшные события она увидела во сне и расшифровала их.

Ясновидящая рассказала, что стояла на бескрайнем поле, а над ней были небеса Троицы – светлые и наполненные благодатью.

"Вдруг вспышка и яркий свет как бы разорвал небо, как шелк. Это были не просто лучи, а потоки жидкого золота. Этот золотой свет – это благодать. Он отражает духовное возрождение, когда человечество получило шанс. Это напоминание о свете внутри нас", – поделилась эзотерик с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Но затем небо стало черным и начался звездный дождь. Однако падающие звезды превращались в угольки.

"Я чувствовала, что рушатся миры, начался хаос. Пепел звезд символизирует крах стабильности. В августе 2025 года начнутся экономические санкции, отключение от SWIFT, начало крушения прежнего порядка. 17 августа – день точки невозврата, 25 августа произойдет наводнение в Китае, как знак стирания "золота" мира", – поделилась Алексеева.

Дождь, по словам ясновидящей, стал колючим, что подразумевает "ледяной апокалипсис".

"Европа замерзнет. 14 декабря начнется апокалипсис – нет газа, тепла. После этого я увидела рождение и смерть новых галактик, а земля трещала по швам, появлялись разломы. Я думаю, что 22 октября начнется энергетический коллапс и скачок цен на газ на 300%", – продолжила экстрасенс.

Затем ясновидящая увидела солнце, которое означает надежду. Это знак, что после бури придет свет.

"В 2026 году, несмотря на катастрофу в Калифорнии, которая произойдет 15 августа, и пик конфликта США и Китая в марте 2026 года, появятся новые духовные лидеры, способные объединить сердца", – заключила Алексеева.

Между тем в Японии эти летом ожидают катастрофическое событие, предположительно, из-за подводного разлома, предсказанное местной "Бабой Вангой".