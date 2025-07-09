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Мир

Собака спасла жителей целой деревни в Индии

собака спасла жителей целой деревни в Индии, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 18:34 Фото: pixabay
В деревне Сияти в индийском штате Химачал-Прадеш 30 июня начался сильный дождь, а вскоре после этого сошел оползень, который разрушил около 10 домов. Лай пятимесячного щенка посреди ночи спас 67 жителей поселения, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным NDTV, собака, которая жила у одного из местных жителей, долго и громко лаяла, заставив хозяина проснуться. В итоге мужчина увидел трещину в стене и быстро разбудил соседей, предупреждая их об опасности. Благодаря этому 67 человек из 20 семей успели вовремя покинуть дома и укрыться в местном храме.

Отмечается, что регион сильно пострадал от муссонных дождей. С 20 июня в Химачал-Прадеше из-за наводнений, оползней и других погодных катастроф оборвались жизни 78 человек. Также бедствия затронули Непал, Пакистан и Китай.

Ранее сообщалось, что чихуахуа спасла хозяина из ледниковой трещины в Швейцарии.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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