Собака спасла жителей целой деревни в Индии

Согласно данным NDTV, собака, которая жила у одного из местных жителей, долго и громко лаяла, заставив хозяина проснуться. В итоге мужчина увидел трещину в стене и быстро разбудил соседей, предупреждая их об опасности. Благодаря этому 67 человек из 20 семей успели вовремя покинуть дома и укрыться в местном храме.

Отмечается, что регион сильно пострадал от муссонных дождей. С 20 июня в Химачал-Прадеше из-за наводнений, оползней и других погодных катастроф оборвались жизни 78 человек. Также бедствия затронули Непал, Пакистан и Китай.

