Собака спасла жителей целой деревни в Индии
Фото: pixabay
В деревне Сияти в индийском штате Химачал-Прадеш 30 июня начался сильный дождь, а вскоре после этого сошел оползень, который разрушил около 10 домов. Лай пятимесячного щенка посреди ночи спас 67 жителей поселения, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным NDTV, собака, которая жила у одного из местных жителей, долго и громко лаяла, заставив хозяина проснуться. В итоге мужчина увидел трещину в стене и быстро разбудил соседей, предупреждая их об опасности. Благодаря этому 67 человек из 20 семей успели вовремя покинуть дома и укрыться в местном храме.
Отмечается, что регион сильно пострадал от муссонных дождей. С 20 июня в Химачал-Прадеше из-за наводнений, оползней и других погодных катастроф оборвались жизни 78 человек. Также бедствия затронули Непал, Пакистан и Китай.
Dog's Bark Saves 67 Lives As Monsoon Wipes Out Village In Himachal's Mandihttps://t.co/Alhk2USHf4 pic.twitter.com/Ab48x6vO38— NDTV (@ndtv) July 8, 2025
Ранее сообщалось, что чихуахуа спасла хозяина из ледниковой трещины в Швейцарии.
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