30-сантиметрового живого угря нашли в животе мужчины в Китае
Фото: wikipedia
Живой угорь прогрыз кишечник мужчины и плавал в его брюшной полости. Извлечь хищника удалось хирургам Китая, сообщает Zakon.kz.
По информации издания Oddity Central, перед хирургическим вмешательством у пациента был очень твердый живот.
"КТ брюшной полости мужчины показала инородный предмет, который, казалось, пронзил его желудок и оказался в брюшной полости", – говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи боялись перитонита и решили провести лапароскопическую экстренную операцию. В ходе изучения брюшной полости они были шокированы, обнаружив живого угря, плавающего между органами мужчины.
Согласно данным портала, после операции пациент быстро восстановился и выписался из больницы. Причина попадания угря в желудок мужчины неизвестна.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте прооперировали новорожденную девочку с редкой патологией.
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