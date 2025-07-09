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Мир

30-сантиметрового живого угря нашли в животе мужчины в Китае

сложную операцию провели в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 20:11 Фото: wikipedia
Живой угорь прогрыз кишечник мужчины и плавал в его брюшной полости. Извлечь хищника удалось хирургам Китая, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Oddity Central, перед хирургическим вмешательством у пациента был очень твердый живот.

"КТ брюшной полости мужчины показала инородный предмет, который, казалось, пронзил его желудок и оказался в брюшной полости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи боялись перитонита и решили провести лапароскопическую экстренную операцию. В ходе изучения брюшной полости они были шокированы, обнаружив живого угря, плавающего между органами мужчины.

Согласно данным портала, после операции пациент быстро восстановился и выписался из больницы. Причина попадания угря в желудок мужчины неизвестна.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте прооперировали новорожденную девочку с редкой патологией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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