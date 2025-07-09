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Мир

Двойная жизнь полицейского под прикрытием в Британии обернулась потерей 166 млн тенге

британка раскрыла полицейского под прикрытием, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 22:57 Фото: pixabay
В Великобритании вычислили полицейского под прикрытием, который все время отношений следил за ней и ее подругой, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, Кейт Уилсон познакомилась с Марком Стоуном в 2003 году на собрании гражданских активистов и сразу сочла его очень милым. Молодые люди начали общаться, и скоро у них завязался роман. Через полтора года Кейт решила переехать в Европу. Пара рассталась, но сохранила хорошие отношения.

Отмечается, что пара общалась до 2010 года. Тогда Уилсон позвонила подруга, которая начала встречаться со Стоуном после нее. Затем женщина уличила британца в слежке за ними обеими и раскрыла его двойную жизнь. Марк Стоун оказался Марком Кеннеди – членом тайного подразделения лондонской полиции, сотрудники которого специально вступали в отношения с женщинами-активистками, чтобы не допустить протестов с их стороны. Кроме того, известно, что у полицейского есть жена и двое детей.

Издание пишет, что на данный момент известно об 11 жертвах мужчины.

В итоге британка обратилась в суд, заявив, что из-за сильного эмоционального потрясения не смогла закончить учебу и страдала от бессонницы. В 2021 году ей удалось добиться компенсации в размере 229 тыс. фунтов стерлингов (более 166 млн тенге).

Ранее жителя Кульсары осудили за убийство бывшей супруги.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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