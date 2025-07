Двойная жизнь полицейского под прикрытием в Британии обернулась потерей 166 млн тенге

По данным Daily Mail, Кейт Уилсон познакомилась с Марком Стоуном в 2003 году на собрании гражданских активистов и сразу сочла его очень милым. Молодые люди начали общаться, и скоро у них завязался роман. Через полтора года Кейт решила переехать в Европу. Пара рассталась, но сохранила хорошие отношения.

Отмечается, что пара общалась до 2010 года. Тогда Уилсон позвонила подруга, которая начала встречаться со Стоуном после нее. Затем женщина уличила британца в слежке за ними обеими и раскрыла его двойную жизнь. Марк Стоун оказался Марком Кеннеди – членом тайного подразделения лондонской полиции, сотрудники которого специально вступали в отношения с женщинами-активистками, чтобы не допустить протестов с их стороны. Кроме того, известно, что у полицейского есть жена и двое детей.

Издание пишет, что на данный момент известно об 11 жертвах мужчины.

В итоге британка обратилась в суд, заявив, что из-за сильного эмоционального потрясения не смогла закончить учебу и страдала от бессонницы. В 2021 году ей удалось добиться компенсации в размере 229 тыс. фунтов стерлингов (более 166 млн тенге).



The man I thought was my boyfriend turned out to be a married undercover cop with two children... he went from my bed, to a debrief with his handler, to the bed of one of my activist friends - all on the SAME DAY https://t.co/yj2H73Ymug