От столкновения до резни: в Британии мотоциклист атаковал нудиста и ранил двух полицейских

Мотоциклист из Великобритании Ли Тернейдж напал на нудиста и двух полицейских, за что его приговорили к условному сроку, сообщает Zakon.kz.

По информации Metro, голого мужчину, который участвовал в благотворительном заезде нудистов, мотоциклист принял за извращенца. Поэтому он подъехал к нему ближе и столкнул с дороги. Этот инцидент произошел в августе и попал на видео.

Стражи порядка отыскали агрессивного мотоциклиста, попытались его арестовать, но он стал сопротивляться. Тернейдж ударил одного полицейского ногой в живот и сломал ему очки, а второму отрезал кусок уха ножом. Несмотря на это, его все же удалось скрутить.

Согласно данным издания, в суде нудист рассказал, что все еще мучается из-за полученных в тот раз травм. В частности, у него регулярно болит нога, что привело к недосыпанию и отказу от активного образа жизни.

В итоге мотоциклиста обязали пройти курс реабилитации, отработать 75 часов на общественных началах и заплатить велосипедисту две тысячи фунтов стерлингов (около 1,4 млн тенге). Кроме того, оказалось, что в момент нападения мужчина нарушил правила дорожного движения. За это у него отобрали права и обязали выплатить штраф в размере 200 фунтов стерлингов (более 138 тыс. тенге).

