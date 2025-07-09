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Мир

10 израильских заложников согласились освободить представители ХАМАС

10 заложников согласились освободить представители ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2025 23:51 Фото: freepik
Представители ХАМАС заявили, что в ходе консультаций в Дохе приняли решение освободить 10 израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на канал боевиков, консультации по спорным вопросам все еще продолжаются.


"ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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