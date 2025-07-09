10 израильских заложников согласились освободить представители ХАМАС

Представители ХАМАС заявили, что в ходе консультаций в Дохе приняли решение освободить 10 израильских заложников, находящихся в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС со ссылкой на канал боевиков, консультации по спорным вопросам все еще продолжаются.





"ХАМАС стремится к тому, чтобы переговоры увенчались успехом, и по этой причине согласился освободить 10 заложников. Однако по ряду основополагающих вопросов консультации продолжаются: это касается, в частности, ввоза в Газу гуманитарной помощи, вывода оттуда израильских войск и предоставления реальных гарантий постоянного прекращения огня", – говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа между Израилем и ХАМАС вскоре будет заключено.