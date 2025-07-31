Дональд Трамп обратился к ХАМАС

Президент США Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС прекратить военные действия и освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе – это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников!" – заявил глава Белого дома.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало ликвидации управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), возложив на него ответственность за гибель мирных жителей.