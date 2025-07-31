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Мир

Дональд Трамп обратился к ХАМАС

Дональд Трамп обратился к ХАМАС, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2025 19:27 Фото: flickr/Gage Skidmore
Президент США Дональд Трамп призвал палестинское радикальное движение ХАМАС прекратить военные действия и освободить израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе – это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников!" – заявил глава Белого дома.

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС потребовало ликвидации управляемого Израилем и США Фонда гуманитарной помощи Газе (GHF), возложив на него ответственность за гибель мирных жителей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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