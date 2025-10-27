В российской области студенткам начнут платить за беременность

Беременные студентки в Тульской области России будут получать по 150 тысяч рублей (999 571 тенге), сообщает Zakon.kz.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ регионального Министерства труда и социальной защиты, чтобы получить данную выплату, необходимо быть гражданкой Российской Федерации и территориально проживать в Тульской области на постоянной основе.

Для получения денег необходимо состоять на учете по беременности и учиться на очной форме в техникумах, училищах и вузах. Претендующие на выплату ученицы должны находиться не менее чем на 12-недельном сроке беременности.

С 1 марта 2026 года в России запустят регистр, в который будут включены данные о беременных и исходах беременности. Об этом на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Ранее мы писали о том, что беременность не освободила казахстанку от возврата денег за обучение по гранту.