Пострадали оба: в США рыбак подрался с акулой

Необычный инцидент произошел на популярном пляже Хойкс Холлоу на острове Нантакет (штат Массачусетс, США), где отдыхающие стали свидетелями опасного противостояния между рыбаком и песчаной акулой, сообщает Zakon.kz.

По информации Mirror, очевидцы запечатлели на видео драматические моменты этой неравной схватки, которая закончилась госпитализацией пострадавшего.

Хищница, вероятно, пыталась украсть улов у рыбака, но в результате сама оказалась на крючке и была вытащена на берег. Последовавшие за этим события развивались стремительно и непредсказуемо.

На видеозаписи, сделанной очевидцами, отчетливо видно, как мужчина тащит морское животное за хвост, в то время как акула активно сопротивляется, совершая резкие движения из стороны в сторону.

В какой-то момент рыбак, проявив удивительную смелость или безрассудство, перепрыгивает через извивающуюся акулу и, наклонившись к ней, пытается открыть пасть хищницы, чтобы заглянуть внутрь.

Специалисты предполагают, что целью этого рискованного маневра было извлечение рыболовного крючка из пасти акулы. Песчаные акулы, несмотря на свои внушительные размеры и грозный вид, обычно не считаются особо опасными для человека, однако любое дикое животное в стрессовой ситуации может проявить агрессию.

После того как рыбак отпустил акулу обратно в воду, произошло неожиданное: хищница не уплыла прочь, а развернулась и атаковала своего "освободителя", укусив его за ногу. Травма оказалась настолько серьезной, что пострадавшему потребовалась экстренная медицинская помощь. На место происшествия был вызван санитарный вертолет, который эвакуировал мужчину в ближайшую больницу.

Ранее сообщалось, что серфер чуть не лишился руки из-за акулы в популярном туристическом месте.