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Мир

Мужчина с инвалидностью пытался забить пасынка битой в Подмосковье

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 18:28 Фото: freepik
Следователи предъявили жителю российского города Видный обвинение в нанесении множества ударов битой по голове ребенка, сообщает Zakon.kz.

Следователем территориального следственного отдела ГСУ СК России по Московской области 31-летнему жителю Видного предъявлено обвинение в покушении на убийство ребенка, пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

Отмечается, что обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца из-за ограниченной подвижности. При этом его сожительница, мать малыша, знала о произошедшем, но не обратилась за помощью к медикам и не сообщила в органы.

Известно об инциденте стало благодаря видеозаписи избиения, попавшей в Сеть.

Следователи провели осмотр места происшествия, изъяли биту. В ходе допроса фигурант сознался в содеянном. Назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая судебные экспертизы.

Между тем арестована известная в США блогерша и пауэрлифтер Стефани Коэн Магаричи, также известная как Стеф Коэн. Ее обвинили в домашнем насилии.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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