Дракон над морем: Казнет обсуждает опасное развлечение

В соцсетях появилось видео, в котором отдыхающие на пляже у моря сняли на видео порхающего в воздухе с человеком резинового дракона, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, в котором отдыхающие показали экстремальное развлечение. Катер на высокой скорости тянет за собой большого порхающего в воздухе надувного дракона. В нем рукой машет пассажир. Видео сопровождается озвучкой из комедии "Бриллиантовая рука": "Помогите, спасите, SOS".

Комментаторы тут же принялись гадать, где снято видео:

– Это в Батуми, наверное? Я бы полетала. – Сиракс, наверное. – Море не наше. – В Актау нет пляжа из гальки.

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