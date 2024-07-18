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Дракон над морем: Казнет обсуждает опасное развлечение

Дракон над море: Казнет обсуждает опасное развлечение, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 20:07 Фото: pixabay
В соцсетях появилось видео, в котором отдыхающие на пляже у моря сняли на видео порхающего в воздухе с человеком резинового дракона, сообщает Zakon.kz.

В одном из пабликов Instagram появилось видео, в котором отдыхающие показали экстремальное развлечение. Катер на высокой скорости тянет за собой большого порхающего в воздухе надувного дракона. В нем рукой машет пассажир. Видео сопровождается озвучкой из комедии "Бриллиантовая рука": "Помогите, спасите, SOS".

Комментаторы тут же принялись гадать, где снято видео:

– Это в Батуми, наверное? Я бы полетала.

– Сиракс, наверное.

– Море не наше.

– В Актау нет пляжа из гальки.

Ранее соцсети обсуждали, как алматинский серфер исполняет крутые трюки на речке Есентай.

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