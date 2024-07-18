Дракон над морем: Казнет обсуждает опасное развлечение
Фото: pixabay
В соцсетях появилось видео, в котором отдыхающие на пляже у моря сняли на видео порхающего в воздухе с человеком резинового дракона, сообщает Zakon.kz.
В одном из пабликов Instagram появилось видео, в котором отдыхающие показали экстремальное развлечение. Катер на высокой скорости тянет за собой большого порхающего в воздухе надувного дракона. В нем рукой машет пассажир. Видео сопровождается озвучкой из комедии "Бриллиантовая рука": "Помогите, спасите, SOS".
Комментаторы тут же принялись гадать, где снято видео:
– Это в Батуми, наверное? Я бы полетала.
– Сиракс, наверное.
– Море не наше.
– В Актау нет пляжа из гальки.
Ранее соцсети обсуждали, как алматинский серфер исполняет крутые трюки на речке Есентай.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript