Трамп пригрозил объявить Ормузский пролив территорией США

Президент США Дональд Трамп заявил, что может "довольно скоро" объявить Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов, сообщает Zakon.kz.

Заявление он сделал во время выступления в полицейской академии на Лонг-Айленде.

"После того, как мы закончим громить Иран, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов. По сути, это так и есть. Мы ввели блокаду. Никакие корабли не смогут пройти, если мы этого не захотим", – заявил Трамп.

Насколько серьезно американский президент намерен реализовать эту угрозу и означает ли его заявление изменение политики Вашингтона, пока неизвестно, пишет The Guardian.

Ормузский пролив имеет ключевое значение для мировой торговли: через него обычно проходит около пятой части мировых морских поставок нефти. Судоходство здесь оказалось практически парализовано после начала войны США и Израиля против Ирана в феврале.

Тегеран заявил, что не намерен уступать давлению Вашингтона. Заместитель главы МИД Ирана Казем Гарибабади подчеркнул, что решение об открытии или закрытии пролива будет принимать Иран.

Министр иностранных дел Аббас Аракчи также сообщил, что Тегеран пока не решил возобновлять переговоры с США. По его словам, контакты через Катар и Пакистан нельзя считать переговорами. Отдельные консультации с Оманом касаются возможного морского маршрута через Ормузский пролив.

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Ранее Трамп утверждал, что США имеют "полный контроль" над проливом. При этом Ормузский пролив является международным судоходным путем между Ираном и Оманом.

На фоне войны и проблем с судоходством заметно выросли цены на топливо. Трамп признал, что американцам приходится больше платить за бензин, однако заявил, что не намерен извиняться за это, поскольку считает действия против Ирана необходимыми для предотвращения появления у Тегерана ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, требует от США изменить политику, компенсировать причиненный войной ущерб, снять санкции и разморозить иранские активы.

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