Сыр из Испании попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за баснословной цены
Как пишет UPI, молочный деликатес был признан победителем конкурса DOP Cabrales в номинации "Лучший сыр" (Mejor Queso del Certamen). После этого он был передан на аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales в регионе Астурия (Испания).
Сыр весом 2,27 кг был изготовлен из коровьего молока и проходил созревание в естественных условиях – в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 м над уровнем моря. Такие особые условия способствовали развитию характерных грибков, которые придают сыру его знаменитый острый вкус и аромат.
Согласно данным издания, сыр получил высшие оценки на конкурсе в Испании и попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда был продан на аукционе ресторану El Llagar de Colloto за 42 тыс. долларов.
World's most expensive cheese sells for $42,232: A Cabrales cheese aged in a cave for 10 months received top marks in a competition in Spain and earned a Guinness World Record when it was auctioned for $42,232. https://t.co/lEryglwYyw— Opening Day Game (@OpeningDayNFL) July 8, 2025
Ранее сообщалось, что испанка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычной коллекцией.