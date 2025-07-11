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Мир

Сыр из Испании попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за баснословной цены

в Испании продали самый дорогой сыр в мире, фото - Новости Zakon.kz от 11.07.2025 23:30 Фото: pixabay
В Испании сыроварня Анхеля Диаса Эрреро приготовила сыр Cabrales, выдержанный в пещере в течение 10 месяцев, стал самым дорогим сыром в мире после того, как был продан на аукционе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UPI, молочный деликатес был признан победителем конкурса DOP Cabrales в номинации "Лучший сыр" (Mejor Queso del Certamen). После этого он был передан на аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales в регионе Астурия (Испания).

Сыр весом 2,27 кг был изготовлен из коровьего молока и проходил созревание в естественных условиях – в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 м над уровнем моря. Такие особые условия способствовали развитию характерных грибков, которые придают сыру его знаменитый острый вкус и аромат.

Согласно данным издания, сыр получил высшие оценки на конкурсе в Испании и попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда был продан на аукционе ресторану El Llagar de Colloto за 42 тыс. долларов.

Ранее сообщалось, что испанка попала в Книгу рекордов Гиннесса с необычной коллекцией.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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