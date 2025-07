Сыр из Испании попал в Книгу рекордов Гиннесса из-за баснословной цены

Как пишет UPI, молочный деликатес был признан победителем конкурса DOP Cabrales в номинации "Лучший сыр" (Mejor Queso del Certamen). После этого он был передан на аукцион под эгидой Регулирующего совета DOP Cabrales в регионе Астурия (Испания).

Сыр весом 2,27 кг был изготовлен из коровьего молока и проходил созревание в естественных условиях – в высокогорной пещере Лос-Масос, расположенной на высоте более 1500 м над уровнем моря. Такие особые условия способствовали развитию характерных грибков, которые придают сыру его знаменитый острый вкус и аромат.

Согласно данным издания, сыр получил высшие оценки на конкурсе в Испании и попал в Книгу рекордов Гиннесса, когда был продан на аукционе ресторану El Llagar de Colloto за 42 тыс. долларов.

