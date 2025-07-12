Около 50 сотрудников бумажной фабрики отравились на работе в Турции

В турецкой провинции Айдын на западе республики 46 работников бумажной фабрики попали в больницу с признаками отравления, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство DHA.

"После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу о массовом отравлении во время узату в Павлодаре.