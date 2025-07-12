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Мир

Около 50 сотрудников бумажной фабрики отравились на работе в Турции

в Турции работники фабрики попали в больницу с отравлением, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2025 00:37 Фото: pixabay
В турецкой провинции Айдын на западе республики 46 работников бумажной фабрики попали в больницу с признаками отравления, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет агентство DHA.

"После обеда на фабрике 46 рабочих обратились в больницы с жалобами на рвоту и головокружение через некоторое время. После вмешательства медицинских бригад все рабочие были выписаны", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, сотрудники Управления здравоохранения провинции Айдын и Управления сельского и лесного хозяйства провинции взяли образцы пищи и начали расследование по подозрению в пищевом отравлении.

Ранее сообщалось, что суд вынес решение по делу о массовом отравлении во время узату в Павлодаре.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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