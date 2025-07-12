Жителя Техаса задержали за угрозы убийством Трампу

Полиция Техаса задержала 52-летнего жителя Сан-Антонио за угрозы убийством президенту США Дональду Трампу, которые он разместил в соцсети Facebook, сообщает Zakon.kz.

По информации офиса прокурора Западного округа штата Техас, публикацию американец по имени Роберт Эррера сделал 10 июля.

"Он прокомментировал пост, посвященный предстоящей поездке Трампа в Техас, а также разместил его фотографию, сделанную во время покушения в 2024 году, и подписал ее фразой "я не промахнусь. К другому комментарию мужчина прикрепил фото оружия", – говорится в сообщении прокуратуры.

Американца задержали по обвинению в совершении уголовных преступлений, связанных, предположительно, с его угрозой президенту США. Если мужчину признают виновным, то ему грозит до пяти лет лишения свободы по каждому из пунктов обвинения.

Первое покушение на Дональда Трампа произошло летом 2024 года, когда он выступал с предвыборной речью в штате Пенсильвания. Тогда его ранили в ухо, двое человек пострадали, а один из зрителей погиб.

Второй раз президента США пытались убить в сентябре 2024 года рядом с его гольф-клубом в штате Флорида.

11 июля 2025 года жители крупнейшего города Бразилии Сан-Паулу публично спалили чучело президента США Дональда Трампа. Поводом стал анонс американского лидера о введении пошлин в 50% на бразильские товары.