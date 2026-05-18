Диалог не означает капитуляции: Иран сделал новое заявление о переговорах с США
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что диалог с США не следует рассматривать как капитуляцию Тегерана, сообщает Zakon.kz.
В соцсети X (бывшая Twitter) глава государства подчеркнул, что Исламская Республика вступает в переговоры с достоинством и сохранением национальных интересов, не намереваясь отступать от законных прав иранского народа.
"Диалог не означает капитуляции. Исламская Республика Иран вступает в диалог с достоинством, авторитетом и сохранением прав нации и ни в коем случае не отступит от законных прав своего народа и страны. Мы с логикой и всей мощью, до последнего вздоха будем служить народу и защищать интересы и достоинство Ирана", – написал Пезешкиан.
گفتوگو به معنای تسلیم نیست. جمهوری اسلامی ایران با عزت، اقتدار و حفظ حقوق ملت وارد گفتوگو میشود و به هیچ عنوان از حقوق قانونی مردم و کشور عقبنشینی نمیکند. ما با منطق و با تمام توان، تا پای جان، در خدمت مردم و حافظ منافع و عزت ایران خواهیم بود.— Masoud Pezeshkian (@drpezeshkian) May 18, 2026
Ранее иностранные СМИ сообщили о планах Израиля возобновить боевые действия против Ирана.
