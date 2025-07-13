Жителей Калифорнии предупредили о возможном разрушительном землетрясении

В Калифорнии может внезапно произойти землетрясение магнитудой 6,7 из-за пробуждения считавшегося спящим разлома Конкор, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет San Francisco Chronicle со ссылкой на интервью ученых Геологической службы США (USGS).

"По словам геологов, сейчас разлом Конкорд уже сдвинулся на 400 метров относительно места, где он находился ранее, что ставит под угрозу жилые дома и школы в Восточном заливе (регион к востоку от Сан-Франциско, на территории которого расположены несколько небольших городов)", – говорится в публикации.

Признаки сдвига пород местные жители уже наблюдают собственными глазами. В частности, у некоторых из-за движения земной поверхности возникают проблемы с водопроводом. Также зафикисрованы повреждения асфальтового покрытия автодорог.

Тем не менее, степень угрозы для населения из-за обнаружения активного разлома пока не установлена.

"Мы не знаем, насколько глубоко простирается ползучий разлом, поэтому уровень сейсмической опасности становится более неопределенным", – заявил геолог Роланд Бургманн.

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