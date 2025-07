На Камчатке произошло разрушительное землетрясение

Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.

Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.

BREAKING: The earthquake off Russia’s Kamchatka Peninsula has been upgraded to a magnitude 8.7. pic.twitter.com/svu46Dl9gF