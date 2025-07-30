На Камчатке произошло разрушительное землетрясение
Землетрясение произошло в 161 км от побережья полуостров, говорится на сайте регионального филиала Геофизической службы Российской академии наук. Ему предшествовало несколько других землетрясений, произошедших накануне вечером и днем.
Очаг землетрясения залегал на глубине 32 км. На побережье Авачинского залива после землетрясения объявили угрозу цунами.
BREAKING: The earthquake off Russia’s Kamchatka Peninsula has been upgraded to a magnitude 8.7. pic.twitter.com/svu46Dl9gF— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 30, 2025
Также 30 июля сахалинский губернатор Валерий Лимаренко заявил в своем Telegram-канале о мощном землетрясении в Северо-Курильске магнитудой 7,9.
"Там также объявлена угроза цунами, идет эвакуация жителей", – написал он.
Угроза цунами объявлена в Японии и США.
Фото: tsunami.gov
В некоторых местах подземные толчки достигли магнитуды 8,7. Это сильнейшее землетрясение в регионе с 1952 года. Волна цунами дошла до Северо-Курильска и затопила местное рыбное предприятие. Жители эвакуированы.
Землетрясение спровоцировало разрушения в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске. Повреждены жилые дома, магазины, больницы и аэропорт. Рухнула стена одного из детсадов. Среди горожан есть пострадавшие.
Рабочий день в государственных краевых учреждениях сокращен. Такое решение принял губернатор Владимир Солодов.
Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал единой геофизической службы РАН.
Согласно новым исследованиям, континенты Земли высыхают с беспрецедентной скоростью.