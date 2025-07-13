70-летний мужчина решил совершить путешествие из Башкирии в Казахстан на велосипеде
Фото: Telegram/Ufa_rb
70-летний Александр Коренецкий из Уфы решил доказать, что возраст не помеха для активного образа жизни и отправился в Казахстан на велосипеде, сообщает Zakon.kz.
Как пишет издание Ufa_rb в Telegram, пожилой лыжник и марафонец отправился из башкирского села Новобалтачево до села Балкашино в Казахстане.
Отмечается, что в день уфимец запланировал преодолевать 150 км на велосипеде, останавливаясь со спальником в палатке. Кроме того, путешественник хочет ночевать в небольших городках и поселках и общаться с местными жителями.
По словам Коренецкого, его главная цель – пропаганда здорового образа жизни, путешествий, туризма и дружбы между народами Башкирии и Казахстана.
Ранее сообщалось, что бизнесмен из Алматы отказался от дома и работы ради путешествия с семьей.
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