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Мир

70-летний мужчина решил совершить путешествие из Башкирии в Казахстан на велосипеде

Александр Коренецкий отправился из Уфы в Казахстан на велосипеде, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 01:42 Фото: Telegram/Ufa_rb
70-летний Александр Коренецкий из Уфы решил доказать, что возраст не помеха для активного образа жизни и отправился в Казахстан на велосипеде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Ufa_rb в Telegram, пожилой лыжник и марафонец отправился из башкирского села Новобалтачево до села Балкашино в Казахстане.

Отмечается, что в день уфимец запланировал преодолевать 150 км на велосипеде, останавливаясь со спальником в палатке. Кроме того, путешественник хочет ночевать в небольших городках и поселках и общаться с местными жителями.

По словам Коренецкого, его главная цель – пропаганда здорового образа жизни, путешествий, туризма и дружбы между народами Башкирии и Казахстана.

Ранее сообщалось, что бизнесмен из Алматы отказался от дома и работы ради путешествия с семьей.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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