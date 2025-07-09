Из Алматы в Барселону на авто: бизнесмен отказался от дома и работы ради путешествия с семьей

Есть ли у вас мечта, ради которой вы готовы пожертвовать многим? У Сергея Крылова это – показать мир своей семье. Ради этого он продал дом, ушел с работы и остался без заработка. Зато взял супругу, детей, собаку и отправился в большое автотурне из Алматы в Барселону.

Zakon.kz побеседовал с парнем и узнал, как ему удается воплощать фантастический план.

27-летний алматинец Сергей Крылов признается, что если рядом есть люди, которые разделяют твои желания и поддерживают во всем, то и жить становится прекрасней, а мечты исполняются скорее и трудности не страшны.

"В 15 лет в медколледже познакомился со своей на тот момент будущей супругой. Мы завели собачку, а потом и детей. Вот уже 13 лет мы вместе. Я рано начал заниматься бизнесом ради того, чтобы показывать семье мир, в котором мы живем". Сергей Крылов

Сейчас у пары двое сыновей: семи и пяти лет. Вместе они планировали очередное путешествие. Однако даже подумать не могли, что рискнут по полной.

"Продал практически все, что было: недвижимость, мебель, бизнес. Ушел с работы. Оставил только машину, загрузил в нее велосипеды, сноуборды, скейты. С семьей мы наугад тыкнули пальцем в карту мира. Попалась Барселона, впечатляющая по многим параметрам: воздух, горы, насыщенная жизнь, развитый туризм. Мы сели в авто и отправились в добрый путь". Сергей Крылов

Семья уже 56 дней странствует в пути и преодолела 15 тыс. км. Позади четыре страны: Казахстан, Россия, Грузия и Турция. Недавно пересечена Европа.

"Сначала мы доехали до Астаны, потом через Боровое в Петропавловск, далее Екатеринбург, Пермь, Казань, Москва, потом сделали петлю в Питер, вернулись обратно до Воронежа, проехали Ростов, Крым, Краснодар. Посмотрели весь Кавказ: Пятигорск, Кисловодск, Нальчик, Владикавказ. В Грузии несколько дней были в Тбилиси, поехали на побережье, переночевали в Кобулети, проехав мимо Батуми, заехали в Турцию на побережье Черного моря. Две недели путешествовали в Турции. Посмотрели Каппадокию, проехали от начала до конца Средиземное море. Останавливались в таких городах, как Эрдемли, Аланья, Каш, Фетхие, Измир. В Чешме не получилось заехать из-за лесных пожаров, мы проехали мимо задымленных районов. Через Чанаккале отправились в Стамбул, где провели три дня". Сергей Крылов

Сергей Крылов уточнил, что в Турции приобрел палатку – это теперь им позволит временами экономить на проживании.

"Дальше еще неизвестно, сколько мы будем находиться в пути, потому что какого-то четкого плана нет, есть только дорога. Думаю, мы проедем через Болгарию, Румынию, Австрию, Швейцарию, Францию и только потом окажемся в Испании и Барселоне. Пока мы просыпаемся утром и до конца не понимаем, куда сегодня доедем. Мы не организовываем остановки заранее, потому что не знаем, где окажемся. Много времени уходило на поиск, где переночевать, теперь мы можем останавливаться в кемпингах, в нашей палатке, потому что в Европе сильно дорогое жилье, а мы стараемся путешествовать достаточно экономно". Сергей Крылов

В целом автопутешествие – это дорогое удовольствие. Большие расходы на топливо. Если посчитать, то за это время только на бензин водитель потратил 1,5 млн тенге. А дорога еще длинная – это может обойтись в порядка 2,5 млн тенге. Однако энтузиастам помогают неравнодушные.

"С каким-то большими трудностями мы не сталкивались. Ни разу за все время не было негатива от людей. Они приглашают пожить у них. Кто-то помогает продуктами и вещами. Например, недавно в соцсетях я рассказал, что у меня болит зуб, так подписчица сразу организовала мне стоматолога. Активно поддерживают и финансово. Я сейчас запустил челлендж, что заливаю бензин за счет донатов, и люди поддерживают, следят, хотят, чтобы мы благополучно добрались до нашей точки назначения. Так как сейчас я бросил все и не работаю, у меня нет постоянного дохода, я просто трачу накопления. Конечно, гораздо дешевле отправиться в путешествие на самолете, но это менее интересно. Мы уже увидели так много классных мест, что захватывает дух". Сергей Крылов

Впрочем, алматинец никогда не мог жить без приключений. Это можно судить и по фото: он встает на голову в красивых и экстремальных локациях, добавляя, что не представляет счастья без драйва и адреналина.

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До автотурне у Сергея в Instagram было 800 подписчиков. Теперь за его движением следят 23 тыс. пользователей. Что будет дальше – покажет время.