"Варятся заживо": пользователи осудили "аквариум" на капоте авто

Фото: pexels

В Узбекистане не так давно приобрел популярность странный тюнинг. Необычность заключается в том, что на капот под бронепленку заливают воду и запускают туда живых аквариумных рыбок, сообщает Zakon.kz.

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