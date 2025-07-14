#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+32°
$
520.93
609.07
6.68
Мир

"Варятся заживо": пользователи осудили "аквариум" на капоте авто

рыбки, капот, машины, жара, наказание, Узбекистан, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:37 Фото: pexels
В Узбекистане не так давно приобрел популярность странный тюнинг. Необычность заключается в том, что на капот под бронепленку заливают воду и запускают туда живых аквариумных рыбок, сообщает Zakon.kz.

Учитывая, что лето в Узбекистане вовсе не шутка, действия владельцев авто вызывают вопросы.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:37
Люди падают в обмороки: в Ташкенте побит температурный рекорд за последние полтора века
  • Надо их штрафовать, может тогда научатся уважать чужую жизнь! Хоть маленькая, хоть беззащитная, главное это все-таки жизнь!
  • У вас все хорошо? Что с вами...
  • Это издевательство.
  • Есть хоть одна организация, которая защищает права животных в этой стране?! Что за дикость!
  • Варятся.
  • Это полнейший абсурд. Как можно рыб поместить под пленку, где нет места поплавать. Капот машины сам по себе нагревается за счет мотора, вдобавок невыносимая жара, они просто умрут в такой среде. Лучше бы удивляли своей мозговой деятельностью, чем рыбами на капоте.
  • Дешевые и бессмысленные понты все чаще пробивают дно!
  • Не знают уже чем заняться.
  • Оставьте рыб в покое, – пишут пользователи в Сети.

После публикации видео, вызвавшего широкий резонанс в социальных сетях, жителя Ташкента, разместившего на капоте автомобиля пленку с водой и живыми рыбами, оштрафовали.

Проверкой занимались Министерства экологии и внутренних дел.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 17:37
Ситуацию с "грязными прудами" разъяснили в зоопарке Алматы

В Казахстане утвердили лимиты на вылов рыбы до 1 июля 2026 года. Об этом можно прочитать по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Молния поразила группу отдыхающих на российском пляже: погибли трое
Мир
16:48, Сегодня
Молния поразила группу отдыхающих на российском пляже: погибли трое
На границе с Китаем и Узбекистаном начали работу новые таможенные посты
Мир
08:57, Сегодня
На границе с Китаем и Узбекистаном начали работу новые таможенные посты
Найденный охотником за метеоритами огромный камень с Марса выставят на аукцион
Мир
08:49, Сегодня
Найденный охотником за метеоритами огромный камень с Марса выставят на аукцион
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: