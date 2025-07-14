"Варятся заживо": пользователи осудили "аквариум" на капоте авто
Фото: pexels
В Узбекистане не так давно приобрел популярность странный тюнинг. Необычность заключается в том, что на капот под бронепленку заливают воду и запускают туда живых аквариумных рыбок, сообщает Zakon.kz.
Учитывая, что лето в Узбекистане вовсе не шутка, действия владельцев авто вызывают вопросы.
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- Надо их штрафовать, может тогда научатся уважать чужую жизнь! Хоть маленькая, хоть беззащитная, главное это все-таки жизнь!
- У вас все хорошо? Что с вами...
- Это издевательство.
- Есть хоть одна организация, которая защищает права животных в этой стране?! Что за дикость!
- Варятся.
- Это полнейший абсурд. Как можно рыб поместить под пленку, где нет места поплавать. Капот машины сам по себе нагревается за счет мотора, вдобавок невыносимая жара, они просто умрут в такой среде. Лучше бы удивляли своей мозговой деятельностью, чем рыбами на капоте.
- Дешевые и бессмысленные понты все чаще пробивают дно!
- Не знают уже чем заняться.
- Оставьте рыб в покое, – пишут пользователи в Сети.
После публикации видео, вызвавшего широкий резонанс в социальных сетях, жителя Ташкента, разместившего на капоте автомобиля пленку с водой и живыми рыбами, оштрафовали.
Проверкой занимались Министерства экологии и внутренних дел.
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