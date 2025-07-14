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Мир

Обтянутая человеческой кожей игрушка на заправке шокировала жителей Калифорнии

медведь из человеческой кожи шокировал американцев, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 18:50 Фото: социальная сеть X (бывшая Twitter)/@JohnCremeansX
В округе Сан-Бернардино в Калифорнии на автозаправочной станции прохожие нашли игрушку, обтянутую материалом, напоминающим человеческую кожу, и обратились в полицию, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета New York Post, стражи порядка принялись отрабатывать версию о возможном обнаружении человеческих останков. Но в ходе расследования выяснилось, что напугавшего прохожих медведя сделал мастер с ником DarkSeedCreations. Отмечается, что он уже восемь лет делает и продает в интернете предметы в стиле фильмов ужасов.

Согласно данным издания, найденный мишка имеет пустые глазницы, также у него отсутствует рот. Сама игрушка сделана из кусков ткани, напоминающей человеческую кожу. Части "кожи" грубо сшиты хирургическим путем. Создается впечатление, как будто с человека сняли кожу и сделали из нее игрушку.

Уточняется, что создатель мишки подтвердил: игрушка является заказом одного из его покупателей. По его словам, реальная кожа при создании медведя не использовалась.

Ранее сообщалось, что археологи расшифровали уникальный генетический код древнего египтянина.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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