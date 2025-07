Обтянутая человеческой кожей игрушка на заправке шокировала жителей Калифорнии

Как пишет газета New York Post, стражи порядка принялись отрабатывать версию о возможном обнаружении человеческих останков. Но в ходе расследования выяснилось, что напугавшего прохожих медведя сделал мастер с ником DarkSeedCreations. Отмечается, что он уже восемь лет делает и продает в интернете предметы в стиле фильмов ужасов.

Согласно данным издания, найденный мишка имеет пустые глазницы, также у него отсутствует рот. Сама игрушка сделана из кусков ткани, напоминающей человеческую кожу. Части "кожи" грубо сшиты хирургическим путем. Создается впечатление, как будто с человека сняли кожу и сделали из нее игрушку.

Gruesome Find: A teddy bear wrapped in what looked like stitched together human flesh was found in Victorville, California over the weekend. An artist on Etsy, Dark Seed Creations, says it is one of the bears that he sells and doesn’t know how it got there!

SICK and DISTURBING! pic.twitter.com/E4Kx5Md4rl