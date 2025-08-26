Ролл с человеческим пальцем подали в ресторане американке

Жительница США Мэри Элизабет Смит нашла в ролле с куриным мясом кусок человеческого пальца. Женщина подала иск в Верховный суд Манхэттена, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, в ноябре 2023 года Смит купила в нью-йоркском ресторане Create куриный ролл. Один из кусочков, который она откусила, показался ей странным. Она тут же выплюнула его и поняла, что жевала кончик человеческого пальца с ногтем.

Как уточняется, пострадавшая обратилась в больницу. По заключению врачей, палец, который она нашла в ролле, был женским. Позже их выводы подтвердили судмедэксперты. Для профилактики ей прописали антиретровирусную терапию – метод терапии ВИЧ-инфекции. Женщина получила сильнейшую психологическую травму и подала на Create в суд.

Однако владелец ресторана Тедди Карагианнис назвал Смит мошенницей. По его словам, в тот день в заведении не работали женщины. Он уверен, что пострадавшая нашла кусок пальца на улице и решила подставить его, чтобы отсудить огромную компенсацию. Кроме того, Карагианнис заявил, что Смит не хочет проводить ДНК-тест кончика пальца, который мог бы доказать, принадлежал ли он одной из сотрудниц ресторана.

По словам американки, в день, когда она сделала тот заказ, в зале были работницы ресторана. Судебное разбирательство продолжается.

Ранее сообщалось, что восемь актюбинцев попали в инфекционную больницу после заказа еды на дом.