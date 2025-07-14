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Мир

Побег и завал: парад ко Дню взятия Бастилии в Париже омрачили инциденты

парад в Париже оканфузили лошади, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 19:41 Фото: wikipedia
В Париже 14 июля проходил парад по случаю Дня взятия Бастилии. Несколько инцидентов с лошадьми попали на видео и распространились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что трансляцию парада вел телеканал BFMTV. На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.

День взятия Бастилии – национальный праздник Франции. Это событие – один из центральных эпизодов Великой французской революции, штурм крепости-тюрьмы Бастилия 14 июля 1789 года. Крепость построена в 1382 году. Она должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных. 

Ранее сообщалось, что парад в честь сериала "Игра в кальмара" провели в Сеуле.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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