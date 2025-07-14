Побег и завал: парад ко Дню взятия Бастилии в Париже омрачили инциденты

В Париже 14 июля проходил парад по случаю Дня взятия Бастилии. Несколько инцидентов с лошадьми попали на видео и распространились в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что трансляцию парада вел телеканал BFMTV. На кадрах видно, как одна из лошадей выбежала из строя во время марша, а другая поскользнулась и упала вместе со всадником.

День взятия Бастилии – национальный праздник Франции. Это событие – один из центральных эпизодов Великой французской революции, штурм крепости-тюрьмы Бастилия 14 июля 1789 года. Крепость построена в 1382 году. Она должна была служить укреплением на подступах к столице. Вскоре она стала выполнять функции тюрьмы, преимущественно для политических заключенных.

Ранее сообщалось, что парад в честь сериала "Игра в кальмара" провели в Сеуле.