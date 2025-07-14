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Мир

В Париже на параде лошадь поставила Макрона в неловкое положение

Президент Франции, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 02:59 Фото: Instagram/emmanuelmacron
Лошадь Республиканской гвардии, участвовавшая в параде в честь Национального праздника 14 июля во французском Париже, поскользнулась на брусчатке и упала перед президентской трибуной вместе с наездником, сообщает Zakon.kz.

Прямую трансляцию вел телеканал BFMTV. Инцидент попал в трансляцию парада, которая велась на странице Елисейского дворца на YouTube.

Когда всадники дошли до площади Согласия, где расположена трибуна президента Франции Эммануэля Макрона, во время расхода в разные стороны одна из лошадей поскользнулась на брусчатке и упала на бок. Наезднику пришлось спешиться.

Кроме того, уже во время проезда конной гвардии по Елисейским полям была видна лошадь без наездника, бегущая рядом с колонной. Трансляция переключилась на общий план, однако позже на заднем плане в кадр попал служащий Республиканской гвардии, который вел лошадь за узду по краю площади.

Газета Le Figaro, которая привела также фотографию происшествия, уточнила, что никто из военнослужащих не пострадал. В свою очередь, газета Le Parisien сообщила, что во время парада один из курсантов, маршировавших по Елисейским полям с саблей, случайно порезал себе ухо.

В параде приняли участие 7 000 военных, в том числе более 450 военнослужащих армии Индонезии, ставшей почетным гостем церемонии. Президент Индонезии Прабово Субианто присутствовал на главной трибуне вместе с политическим и военным руководством Франции.

Национальный праздник Франции связан с двумя знаменательными событиями в ее истории. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли Бастилию и освободили заключенных. Это событие послужило началом Великой французской революции 1789-1794 годов.

Ранее сообщалось, что во время встречи с королевской семьей в Великобритании супруга президента Франции Эммануэля Макрона Брижит публично отпрянула от протянутой руки мужа и ускорила шаг, что тут же заметили мировые СМИ.

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Аксинья Титова
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