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Мир

Черепаху обвинили в разжигании пожара в квартире в Лондоне

черепаху обвинили в разжигании пожара в Лондоне, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2025 22:19 Фото: pixabay
В Лондоне пожар произошел в одной из квартир на четвертом этаже многоквартирного дома. Выяснилось, что причиной инцидента стали неисправная электропроводка и неосторожность черепахи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет UPI, спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате, откуда шел дым. По мнению экспертов, черепаха опрокинула обогревательную лампу, упавшая на сено – горючий материал, использовавшийся в качестве наполнителя в террариуме животного.

Отмечается, что помимо черепахи, в квартире находилась маленькая собака. Оба питомца были найдены прячущимися под лестницей и эвакуированы без повреждений здоровья, после чего переданы хозяину.

"Причиной пожара стало то, что непослушная черепаха опрокинула свою обогревательную лампу", – говорится в официальном заявлении пожарной службы.

Хозяев экзотических животных призвали уделять особое внимание безопасности в доме.

Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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