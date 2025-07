Черепаху обвинили в разжигании пожара в квартире в Лондоне

Как пишет UPI, спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате, откуда шел дым. По мнению экспертов, черепаха опрокинула обогревательную лампу, упавшая на сено – горючий материал, использовавшийся в качестве наполнителя в террариуме животного.

Отмечается, что помимо черепахи, в квартире находилась маленькая собака. Оба питомца были найдены прячущимися под лестницей и эвакуированы без повреждений здоровья, после чего переданы хозяину.

Хозяев экзотических животных призвали уделять особое внимание безопасности в доме.

A flat fire in #Mitcham last week is believed to have been started by a tortoise.



