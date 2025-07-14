Черепаху обвинили в разжигании пожара в квартире в Лондоне
Как пишет UPI, спасатели обнаружили очаг возгорания в комнате, откуда шел дым. По мнению экспертов, черепаха опрокинула обогревательную лампу, упавшая на сено – горючий материал, использовавшийся в качестве наполнителя в террариуме животного.
Отмечается, что помимо черепахи, в квартире находилась маленькая собака. Оба питомца были найдены прячущимися под лестницей и эвакуированы без повреждений здоровья, после чего переданы хозяину.
"Причиной пожара стало то, что непослушная черепаха опрокинула свою обогревательную лампу", – говорится в официальном заявлении пожарной службы.
Хозяев экзотических животных призвали уделять особое внимание безопасности в доме.
A flat fire in #Mitcham last week is believed to have been started by a tortoise.— London Fire Brigade (@LondonFire) July 14, 2025
Learn more about how he started the blaze: https://t.co/xsQ7lyDY0C pic.twitter.com/Pn3dBnAPxu
Ранее сообщалось, что пожар разгорелся в двухэтажном доме в Алматы.