Происшествия

22-летнего таразца задержали по подозрению в изнасиловании матери

женщина на кровати, фото - Новости Zakon.kz от 12.09.2025 15:07 Фото: pexels
В Таразе женщина обвинила сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщалось, что 41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 22-летнего сына в изнасиловании.

В полиции факт подтвердили.

"Управлением полиции города Тараза по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса РК. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела", – прокомментировали 12 сентября в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.

В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.

Между тем в Туркестанской области арестовали мужчину, избившего до смерти отца.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
