22-летнего таразца задержали по подозрению в изнасиловании матери
Фото: pexels
В Таразе женщина обвинила сына в изнасиловании, сообщает Zakon.kz.
Информация об этом появилась в соцсетях. Сообщалось, что 41-летняя жительница Тараза подала заявление в полицию и обвинила своего 22-летнего сына в изнасиловании.
В полиции факт подтвердили.
"Управлением полиции города Тараза по данному факту начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 120 Уголовного кодекса РК. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела", – прокомментировали 12 сентября в пресс-службе Департамента полиции Жамбылской области.
В соответствии со статьей 201 УПК РК иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.
Между тем в Туркестанской области арестовали мужчину, избившего до смерти отца.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript