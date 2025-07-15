Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России
По словам Зеленского, он обсудил с американским президентом "необходимые средства и решения" для укрепления позиций Украины. Украинский лидер назвал разговор "хорошим".
Трамп во время встречи с Рютте говорил, что надеется, что не нужно будет вводить санкции.
"Я не уверен, что нам это действительно нужно", - добавил он. По словам главы Белого дома, он надеется на заключение сделки.
Как сообщалось ранее, США передадут в Европу для Киева 17 систем Patriot. По словам Трампа, страны, у которых есть уже эти системы, отдадут их Украине. Взамен США произведут новые.
"Мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить", – сказал американский лидер.
Кроме этого, США могут передать НАТО для Украины снаряды для гаубиц, сообщал CNN со ссылкой на источники. Military Watch Magazine указывал о возможной передаче ракет JASSM.
Ранее Трамп сделал ряд громких политических заявлений.