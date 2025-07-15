Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Как сообщил украинский лидер, на этой встрече с Рютте в Вашингтоне глава Белого дома объявил, что введет 100-процентные пошлины против РФ, если стороны конфликта не достигнут урегулирования в течение 50 дней, сообщает Zakon.kz.

По словам Зеленского, он обсудил с американским президентом "необходимые средства и решения" для укрепления позиций Украины. Украинский лидер назвал разговор "хорошим".

Трамп во время встречи с Рютте говорил, что надеется, что не нужно будет вводить санкции.

"Я не уверен, что нам это действительно нужно", - добавил он. По словам главы Белого дома, он надеется на заключение сделки.

Как сообщалось ранее, США передадут в Европу для Киева 17 систем Patriot. По словам Трампа, страны, у которых есть уже эти системы, отдадут их Украине. Взамен США произведут новые.

"Мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить", – сказал американский лидер.

Кроме этого, США могут передать НАТО для Украины снаряды для гаубиц, сообщал CNN со ссылкой на источники. Military Watch Magazine указывал о возможной передаче ракет JASSM.

Ранее Трамп сделал ряд громких политических заявлений.