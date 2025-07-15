#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
524.24
612.94
6.68
Мир

Владимир Зеленский поговорил с Трампом после его ультиматума России

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 06:30 Фото: flickr/White House
Как сообщил украинский лидер, на этой встрече с Рютте в Вашингтоне глава Белого дома объявил, что введет 100-процентные пошлины против РФ, если стороны конфликта не достигнут урегулирования в течение 50 дней, сообщает Zakon.kz.

По словам Зеленского, он обсудил с американским президентом "необходимые средства и решения" для укрепления позиций Украины. Украинский лидер назвал разговор "хорошим".

Трамп во время встречи с Рютте говорил, что надеется, что не нужно будет вводить санкции.

"Я не уверен, что нам это действительно нужно", - добавил он. По словам главы Белого дома, он надеется на заключение сделки.

Как сообщалось ранее, США передадут в Европу для Киева 17 систем Patriot. По словам Трампа, страны, у которых есть уже эти системы, отдадут их Украине. Взамен США произведут новые.

"Мы будем поставлять им оружие, а они будут за него платить", – сказал американский лидер.

Кроме этого, США могут передать НАТО для Украины снаряды для гаубиц, сообщал CNN со ссылкой на источники. Military Watch Magazine указывал о возможной передаче ракет JASSM.

Ранее Трамп сделал ряд громких политических заявлений.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Подросток выстрелил в 12-летнего мальчика в регионе России
Мир
06:58, Сегодня
Подросток выстрелил в 12-летнего мальчика в регионе России
Пес пожертвовал собой, чтобы спасти десятки жизней в Колумбии
Мир
05:14, Сегодня
Пес пожертвовал собой, чтобы спасти десятки жизней в Колумбии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: