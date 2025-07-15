Индиец из мести сделал ИИ-клона бывшей и заработал на ней в соцсетях

Индиец создал фейковый аккаунт бывшей девушки и публиковал откровенный контент с ее участием, сгенерированный искусственным интеллектом (ИИ). Профиль набрал более миллиона подписчиков, сообщает Zakon.kz.

По информации NDTV, Пратим Бора – молодой инженер из индийского штата Ассам. В качестве мести он создал фейковый онлайн-образ бывшей девушки Арчиты Пхукан, придумав для него никнейм Babydoll Archi. Используя фото Пхукан, он стал генерировать откровенные изображения и видео с помощью нейросетей.

Контент он публиковал в İnstagram-аккаунте и на сайтах для взрослых. Личная месть быстро превратилась в источник дохода в индустрии взрослого контента.

Недавно в аккаунте появилось фейковое фото Арчиты Пхукан с американской актрисой фильмов для взрослых Кендрой Ласт. Это породило слухи о скором дебюте Babydoll Archi в США. Публикация резко увеличила охват: за несколько дней число подписчиков выросло с 82 тыс. до 1,2 млн.

Изображения с Babydoll Archi разлетелись по соцсетям, и пользователи начали сомневаться в их подлинности. Тогда Бора придумал драматичную историю о прошлом девушки:

Archi якобы "шесть лет была в секс-рабстве и выплачивает 2,5 млн рупий за свободу" из красного квартала Дели. Позже он переименовал аккаунт с Babydoll Archi на Amira Ishtara.

О случившемся узнала и настоящая Арчита Пхукан. Ее отредактированные фото увидели в интернете друзья и знакомые. Брат девушки подал заявление в полицию. После начала расследования Бора попытался скрыться, но его вычислили по IP-адресу телефона и другим техническим данным. Мужчину задержали в арендованной квартире в его родном городе Тинсукия.

Во время допроса Бора признался, что использовал старые фото Пхукан из соцсетей и редактировал их. По его словам, он создал фейковый аккаунт из злости и эмоционального напряжения после расставания.

Полиция установила, что Бора заработал на сгенерированном контенте более 1 млн рупий (6 млн 113 тыс. 435 тенге). На него заведено уголовное дело, вскоре он предстанет перед судом.

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