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Мир

Мы пытались быть добрыми: помощь приятелю для британцев обернулась "полной катастрофой"

британцы хотели помочь знакомому, а по итогу получили захламленную квартиру, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 21:43 Фото: pixabay
В Англии 58-летняя Сандра Консидайн и ее 70-летний муж Крис сдали знакомому квартиру, а в итоге мужчина семь лет игнорировал условия договора аренды и оставил двухкомнатную квартиру в ужасающем состоянии, завалив ее тысячами пустых пивных банок и мусора, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Star, в 2018 году семейная пара решила помочь человеку, оказавшемуся на грани бездомности. Платить он должен был 30 евро в неделю. Но уже через несколько недель после заселения арендатор перестал отвечать на звонки, а затем полностью заблокировал доступ к жилью.

Отмечается, что вернуть себе квартиру семья смогла только в июне 2025 года. Мужчина внезапно освободил помещение без предупреждения. Зайдя в свое жилье, пара назвала увиденное "полной катастрофой": внутри было свыше 3000 пустых банок из-под пива, наполненных жидкостью, в том числе мочой, мешки с человеческими отходами и горы коробок от еды навынос. Банки были аккуратно сложены выше уровня мебели во всех комнатах.

Согласно информации портала, ущерб затронул ковры, стены, мебель, кухонную технику и сантехнику – общая сумма убытков исчисляется в тысячах фунтов. Крис, который страдает неизлечимым заболеванием и был вынужден уйти с работы, заявил, что состояние помещения просто невозможно представить:

"Это нечеловеческое существование. Даже передвигаться там было опасно – любое движение могло привести к тому, что банка упадет и разольется", – рассказал мужчина.

Сандра уточнила, что в момент принятия решения о сдаче жилья она очень сочувствовала приятелю. Тогда будущий съемщик жил в палатке и нуждался в помощи. Пара рассчитывала, что он временно поселится в квартире, поможет с ремонтом и будет платить скромную арендную плату. Пара говорит, что в итоге ситуация сильно их истощила морально.

"Я никогда не думала, что окажусь в такой ситуации. Мы пытались быть добрыми, но в итоге чувствуем себя использованными и обманутыми", – добавила женщина.

Ранее сообщалось, что разборки соседей в Степногорске закончились побоями.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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