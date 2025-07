Мы пытались быть добрыми: помощь приятелю для британцев обернулась "полной катастрофой"

По данным Daily Star, в 2018 году семейная пара решила помочь человеку, оказавшемуся на грани бездомности. Платить он должен был 30 евро в неделю. Но уже через несколько недель после заселения арендатор перестал отвечать на звонки, а затем полностью заблокировал доступ к жилью.

Отмечается, что вернуть себе квартиру семья смогла только в июне 2025 года. Мужчина внезапно освободил помещение без предупреждения. Зайдя в свое жилье, пара назвала увиденное "полной катастрофой": внутри было свыше 3000 пустых банок из-под пива, наполненных жидкостью, в том числе мочой, мешки с человеческими отходами и горы коробок от еды навынос. Банки были аккуратно сложены выше уровня мебели во всех комнатах.

Согласно информации портала, ущерб затронул ковры, стены, мебель, кухонную технику и сантехнику – общая сумма убытков исчисляется в тысячах фунтов. Крис, который страдает неизлечимым заболеванием и был вынужден уйти с работы, заявил, что состояние помещения просто невозможно представить:

