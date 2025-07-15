Сокращение расходов и банкротство вузов: в Британии опасаются упадка системы образования

Глава Британской академии Джулия Блэк заявила о том, что система высшего образования Англии рискует столкнуться с долгосрочным упадком, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Financial Times, открыто критиковать систему она стала после сокращения расходов университетами на фоне долгосрочного дефицита финансирования и банкротств образовательных учреждений и снижения приема иностранных студентов.





"Отношение правительства к университетам очень запутанное, если не сказать непоследовательное. В правительстве нет никого, кто смотрел бы на всю университетскую систему и думал: "Чего мы хотим этим добиться как для студентов, так и для страны?" – заявила Блэк.

По ее словам, сокращение бюджета может подорвать международную привлекательность британского высшего образования и навредить экономике страны. Кроме того, она призвала к общенациональному диалогу и переосмыслению роли университетов.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовал прием заявлений на участие в конкурсе грантов в вузы.