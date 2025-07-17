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Мир

Бахрейн вложит 17 млрд в экономику США

Дональд Трамп, Трамп, президент Америки, президент США, президент Соединённых Штатов Америки , фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 05:59 Фото: flickr/White House
Премьер-министр, наследный принц королевства Бахрейн – Салман бен Хамад бен Иса Аль Халифа – намерен инвестировать порядка 17 млрд долларов в экономику США, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, о своем намерении принц заявил на встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме.

"Мы рады объявить о сделках на сумму 17 млрд долларов, которые поступят в США. И это реально. Это настоящие деньги, а не фиктивные соглашения", – отметил он, не уточнив, о каких именно проектах идет речь.

Наследный принц Бахрейна сказал, что в ходе переговоров с Трампом планирует обсудить "вопросы, связанные с безопасностью, торговлей и инвестициями".

Ранее ряд зарубежных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома сообщали, что бахрейнский национальный авиаперевозчик Gulf Air подпишет с компаниями Boeing и General Electric соглашение на сумму 7 млрд долларов. Сделка будет включать поставку 40 авиационных двигателей и 12 самолетов с возможностью покупки еще шести лайнеров.

В рамках визита наследного принца Бахрейна в США компании двух стран уже заключили соглашения на сумму 17 млрд долларов, передало Бахрейнское информагентство.

В частности, компания Cisco Systems предоставит цифровые решения для модернизации информационной и телекоммуникационной инфраструктуры правительства Бахрейна. Кроме того, бахрейнские финансовые учреждения и частные компании объявили о планах инвестировать 10,7 млрд долларов в американскую экономику.

Ранее заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства 15 июля 2025 года озвучил, что за первые шесть месяцев текущего года в Казахстане зафиксирован самый высокий темп роста ВВП за последние 12 лет.

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Аксинья Титова
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