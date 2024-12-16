#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Погода
#Налоги
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
522.49
547.88
5.06
События

Токаев поздравил короля Бахрейна с Днем Независимости

Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Бахрейн, фото - Новости Zakon.kz от 16.12.2024 12:02 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником королевства Бахрейн – Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

"Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны – благополучия и процветания.

Ранее президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости, который отмечается сегодня, 16 декабря. По словам Касым-Жомарта Токаева, этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе.

О важности Дня Независимости для Казахстана – в материале Zakon.kz.

Андрей Дюсупов
Поделиться новостью
Читайте также
Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости
События
11:57, Сегодня
Аким Алматы возложил цветы к монументу Независимости
Необычное поздравление с Днем Независимости получили казахстанцы
События
11:43, Сегодня
Необычное поздравление с Днем Независимости получили казахстанцы
В нескольких областях Казахстана возобновили движение на трассах после сильного снегопада
События
10:12, Сегодня
В нескольких областях Казахстана возобновили движение на трассах после сильного снегопада
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: