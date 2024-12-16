Токаев поздравил короля Бахрейна с Днем Независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил шейха Хамада бен Ису Аль Халифу и его соотечественников с национальным праздником королевства Бахрейн – Днем Независимости, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме глава государства отметил, что Казахстан рассматривает Бахрейн как одного из надежных и важных партнеров в арабском мире и на Ближнем Востоке.

"Президент выразил уверенность в том, что сотрудничество, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, будет динамично развиваться во благо двух народов", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал королю Бахрейна долголетия, а народу этой страны – благополучия и процветания.

Ранее президент поздравил казахстанцев с Днем Независимости, который отмечается сегодня, 16 декабря. По словам Касым-Жомарта Токаева, этот праздник – символ возрождения нашей государственности и воплощения мечты нашего народа о свободе.

О важности Дня Независимости для Казахстана – в материале Zakon.kz.