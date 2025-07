Космический младенец: астрономы увидели рождение новой планетной системы

Известно, что команда ученых, используя наземные и космические телескопы, сосредоточила внимание на молодой звезде HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли, в начале самого захватывающего периода – эпохи формирования планет.

Изначально специалисты обратили внимание на HOPS-315 после обнаружения вокруг нее кристаллических силикатных минералов – явного признака раннего формирования планет.

Astronomers have witnessed the birth of an entirely new star system for the first time. The budding planets are forming around the infant star HOPS-315. https://t.co/FmDNa3LrOP