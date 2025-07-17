Космический младенец: астрономы увидели рождение новой планетной системы

Астрономы впервые обнаружили Солнечную систему за пределами нашей галактики на самой ранней стадии формирования, сообщает Zakon.kz.

Известно, что команда ученых, используя наземные и космические телескопы, сосредоточила внимание на молодой звезде HOPS-315, расположенной в 420 парсеках от Земли, в начале самого захватывающего периода – эпохи формирования планет.

Изначально специалисты обратили внимание на HOPS-315 после обнаружения вокруг нее кристаллических силикатных минералов – явного признака раннего формирования планет.

Astronomers have witnessed the birth of an entirely new star system for the first time. The budding planets are forming around the infant star HOPS-315. https://t.co/FmDNa3LrOP — SPACE.com (@SPACEdotcom) July 16, 2025

Планеты формируются, когда минеральные зерна конденсируются и затем слипаются в горячих дисках из газа и пыли, вращающихся вокруг новорожденных звезд.

Расположенная в созвездии Ориона молодая звезда, или протозвезда, выделялась еще и тем, что была ориентирована таким образом, что астрономы могли увидеть окружающий ее диск из газа и пыли.

Как отмечено в публикации "Вокруг света", такое зрелище встречается редко, потому что струи газа, испускаемые новорожденной звездой, известные как выбросы, часто закрывают от глаз горячий диск, но в случае с HOPS-315 он был виден полностью.

Исследователи использовали космический телескоп "Джеймс Уэбб" для изучения химического состава вещества вокруг звезды и обнаружили первые в истории следы теплого монооксида кремния (SiO) в таком диске. Они также заметили, что обнаруженные ими силикатные минералы богаты SiO и что центральная часть диска звезды очень горячая.

Автор исследования Мелисса МакКлюр, астроном из Лейденского университета в Нидерландах, говорит, что снимок скопления минералов вокруг HOPS-315, сделанный в "нулевой момент времени", является первым в своем роде. Она добавляет, что это "явный, неопровержимый" признак того, что мы наблюдаем самые ранние стадии формирования планет.

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Ранее стало известно, что в Солнечной системе обнаружен загадочный объект возрастом семь миллиардов лет. Речь идет о межзвездной комете 3I/ATLAS, обнаруженной 1 июля 2025 года.