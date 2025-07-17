Американской школьнице удалось отбиться от аллигатора

В округе Окалуса 15-летняя Саммер Хайнот отправилась к реке Понд-Крик с друзьями и зашла по пояс в воду, но неожиданно подверглась нападению аллигатора, который вцепился ей в ногу и едва не утащил на дно, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, Саммер ударила рептилию по голове, и аллигатор отпустил ее, но потом снова схватил.

"Сначала я не поняла, что это такое, поэтому просто развернулась и начала бить его по голове. Он отпустил, потом снова схватил, а потом утащил меня под воду", – рассказала пострадавшая.

И все же девушке-подростку удалось вырваться, а друг помог ей добраться до безопасного места. Также он предупредил о случившемся маму Саммер, которая немедленно приехала за дочерью и отвезла ее в больницу.

Девушка получила рваные раны. В данное время ее состояние оценивается как стабильное.

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