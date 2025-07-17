#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
526.5
611.64
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+34°
$
526.5
611.64
6.72
Мир

Американской школьнице удалось отбиться от аллигатора

школьнице удалось отбиться от аллигатора, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 18:14 Фото: pixabay
В округе Окалуса 15-летняя Саммер Хайнот отправилась к реке Понд-Крик с друзьями и зашла по пояс в воду, но неожиданно подверглась нападению аллигатора, который вцепился ей в ногу и едва не утащил на дно, сообщает Zakon.kz.

По данным CBS News, Саммер ударила рептилию по голове, и аллигатор отпустил ее, но потом снова схватил.

"Сначала я не поняла, что это такое, поэтому просто развернулась и начала бить его по голове. Он отпустил, потом снова схватил, а потом утащил меня под воду", – рассказала пострадавшая.

И все же девушке-подростку удалось вырваться, а друг помог ей добраться до безопасного места. Также он предупредил о случившемся маму Саммер, которая немедленно приехала за дочерью и отвезла ее в больницу.

Девушка получила рваные раны. В данное время ее состояние оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что в Румынии турист стал жертвой медведя.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана
Мир
18:54, Сегодня
Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана
Александр Лукашенко назначил сыну Николаю стипендию для одаренных детей
Мир
16:49, Сегодня
Александр Лукашенко назначил сыну Николаю стипендию для одаренных детей
Космический младенец: астрономы увидели рождение новой планетной системы
Мир
14:34, Сегодня
Космический младенец: астрономы увидели рождение новой планетной системы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: