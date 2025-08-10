Рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы
Как пишет New York Post, мужчина занимался подводной охотой в 32 км от побережья Флориды, когда его атаковала тупорылая акула. Несмотря на кровавую рану от укуса, мужчина смог улыбнуться в камеру сразу после происшествия, что привлекло внимание американских журналистов.
"Я не успел среагировать – только подставил колено между собой и акулой", – рассказал Арманд.
Издание уточняет, что друзья на лодке наложили на ногу ныряльщика импровизированный жгут из футболки, резинки от гарпуна и ножа для разделки рыбы.
В больнице выяснилось, что акула не повредила сухожилия, кости и артерии – только оставила "гигантскую рваную рану".
"Это станет мне напоминанием ценить каждый момент с близкими", – отметил рыбак.
Incredible photo shows fisherman smiling while covered in blood from ‘gnarly’ shark attack https://t.co/a339KC9HHh pic.twitter.com/Sb6TrEYjIr— New York Post (@nypost) August 7, 2025
Ранее зоолог рассказал, что делать, если вы случайно встретили акулу в море.