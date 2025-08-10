#АЭС в Казахстане
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
539.49
627.7
6.75
Мир

Рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы

акула напала на рыбака в США, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2025 21:11 Фото: pixabay
Американский рыбак Ченс Арманд опубликовал фотографию после нападения акулы, которая едва не откусила ему ногу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, мужчина занимался подводной охотой в 32 км от побережья Флориды, когда его атаковала тупорылая акула. Несмотря на кровавую рану от укуса, мужчина смог улыбнуться в камеру сразу после происшествия, что привлекло внимание американских журналистов.

"Я не успел среагировать – только подставил колено между собой и акулой", – рассказал Арманд.

Издание уточняет, что друзья на лодке наложили на ногу ныряльщика импровизированный жгут из футболки, резинки от гарпуна и ножа для разделки рыбы.

В больнице выяснилось, что акула не повредила сухожилия, кости и артерии – только оставила "гигантскую рваную рану".

"Это станет мне напоминанием ценить каждый момент с близкими", – отметил рыбак.

Ранее зоолог рассказал, что делать, если вы случайно встретили акулу в море.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
