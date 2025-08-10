Рыбак удивил американцев улыбкой после нападения акулы

Американский рыбак Ченс Арманд опубликовал фотографию после нападения акулы, которая едва не откусила ему ногу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post, мужчина занимался подводной охотой в 32 км от побережья Флориды, когда его атаковала тупорылая акула. Несмотря на кровавую рану от укуса, мужчина смог улыбнуться в камеру сразу после происшествия, что привлекло внимание американских журналистов.

"Я не успел среагировать – только подставил колено между собой и акулой", – рассказал Арманд.

Издание уточняет, что друзья на лодке наложили на ногу ныряльщика импровизированный жгут из футболки, резинки от гарпуна и ножа для разделки рыбы.

В больнице выяснилось, что акула не повредила сухожилия, кости и артерии – только оставила "гигантскую рваную рану".

"Это станет мне напоминанием ценить каждый момент с близкими", – отметил рыбак.

Incredible photo shows fisherman smiling while covered in blood from ‘gnarly’ shark attack https://t.co/a339KC9HHh pic.twitter.com/Sb6TrEYjIr — New York Post (@nypost) August 7, 2025

