Суслики захватили американский город

Город Майнот в Северной Дакоте заполонили суслики, сообщает Zakon.kz.

За последние 20 лет их популяция в Майноте выросла в несколько раз. Местные жители и власти не справляются, и численность грызунов с каждым годом становится все больше, пишет Associated Press.

Горожане всячески пытаются договориться, чтобы избавиться от грызунов, но пока ничего не выходит. Многие считают сусликов милыми и пушистыми. Они намеренно портят ловушки для грызунов и осуждают всех, кто пытается навредить животным.

"Если я ставлю ловушки, а мой сосед – нет, то в долгосрочной перспективе мы ничего не добьемся", – рассказал местный житель Джошуа Херман.

Население города составляет 50 тыс. человек. По словам Хермана, популяция сусликов близка к этому числу или даже превышает его. Власти города знают, что не смогут насовсем избавиться от грызунов, но хотят хотя бы сократить их численность.

"Суслики портят подъездные пути, тротуары и газоны, делают свои норы в неподходящих местах, а также могут быть переносчиками болезней. Кроме того, грызуны портят растения и залазят в дома", – поделились горожане, уставшие от их количества.

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