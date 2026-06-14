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Общество

Тысячи бабочек атаковали город на западе Казахстане: биологи объяснили аномалию

Город атаковали тысячи бабочек: кадры из Актау , фото - Новости Zakon.kz от 15.06.2026 01:48 Фото: magnific
В Актау местные жители вновь стали свидетелями необычного природного явления – город буквально заполонили тысячи бабочек. Эксперты рассказали, почему насекомых стало так много, передает Zakon.kz.

Как сообщает 14 июня 2026 года издание Lada.kz, этим летом горожане снова обратили внимание на большое количество бабочек, которые облюбовали не только деревья и кустарники, они повсюду.

По словам биолога и бердвотчера Василия Бастаева, подобное явление уже наблюдалось в Актау и не является чем-то необычным.

"Сейчас в городе можно встретить преимущественно два вида бабочек – репейниц и белянок. Они активно собираются на цветущих айлантах и отцветающей бирючине, питаясь их нектаром", – рассказал специалист.

Период массового и хаотичного полета продлится недолго. Уже в ближайшие дни активность бабочек пойдет на спад, после чего большая часть насекомых завершит свой жизненный цикл.

Бабочки не представляют опасности для человека и являются частью естественных природных процессов.

Ранее сообщалось, что уничтоженные 60 лет назад плотоядные личинки-убийцы внезапно вернулись.

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Канат Болысбек
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