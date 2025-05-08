День рождения туристки в Дагестане закончился трагедией

Туристка из Нижнего Новгорода решила отпраздновать 64-й день рождения на одной из баз отдыха в Дагестане. Во время отдыха женщина упала с обрыва. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", на базе между домиками для туристов есть не огороженные промежутки, за которыми будто бы находится море, но на самом деле за домиками сразу следует обрыв. Из-за оптического обмана путешественница не заметила этого и пошла туда, в результате упав с обрыва высотой 2,5 м.

Близкие, с которыми приехала россиянка, бросились помогать ей, но сами едва не сорвались вниз. В момент, когда ее нашли, женщина была в сознании.

"Говорила, что сильно ударилась позвоночником – у нее сильно болело в области тазобедренного сустава, женщина не могла встать", – сообщается в публикации.

Позже медики рассказали, что у женщины было раздробление тазовых костей, из-за которого повредились внутренние органы. Врачи оказали ей помощь, но спасти не смогли.

По словам знакомой туристки, правоохранители выписали владельцам базы отдыха предупреждение для устранения нарушений.

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