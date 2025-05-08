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Мир

День рождения туристки в Дагестане закончился трагедией

туристка упала с обрыва и погибла в Дагестане, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:58 Фото: pixabay
Туристка из Нижнего Новгорода решила отпраздновать 64-й день рождения на одной из баз отдыха в Дагестане. Во время отдыха женщина упала с обрыва. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Telegram-канал "Осторожно, новости", на базе между домиками для туристов есть не огороженные промежутки, за которыми будто бы находится море, но на самом деле за домиками сразу следует обрыв. Из-за оптического обмана путешественница не заметила этого и пошла туда, в результате упав с обрыва высотой 2,5 м.

Близкие, с которыми приехала россиянка, бросились помогать ей, но сами едва не сорвались вниз. В момент, когда ее нашли, женщина была в сознании.

"Говорила, что сильно ударилась позвоночником – у нее сильно болело в области тазобедренного сустава, женщина не могла встать", – сообщается в публикации.

Позже медики рассказали, что у женщины было раздробление тазовых костей, из-за которого повредились внутренние органы. Врачи оказали ей помощь, но спасти не смогли.

По словам знакомой туристки, правоохранители выписали владельцам базы отдыха предупреждение для устранения нарушений.

Ранее казахстанцам подсказали, как безопасно путешествовать.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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