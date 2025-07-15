Турист подвернул ногу в алматинских горах на высоте 3400 метров

Фото: Zakon.kz

15 июля спасателям поступила информация о том, что в районе Альпинграда, Медеуский район, турист не может самостоятельно спуститься с горы – мужчина подвернул ногу. Геолокация отсутствовала, однако связь с пострадавшим поддерживалась, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. "Спасателям предстояло преодолеть 9 км пути до урочища Мынжилки, затем продолжить подъем пешим ходом по горной местности. Спасатели добрались до 29-летнего мужчины и оказали ему первую медицинскую помощь. Благодаря оперативности, выносливости и профессионализму сотрудников МЧС спасательная операция прошла успешно – турист был благополучно эвакуирован с высоты 3400 м", – говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что китайских туристов спасли в горах Заилийского Алатау.

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