#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
525.87
614.37
6.72
Происшествия

Турист подвернул ногу в алматинских горах на высоте 3400 метров

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 19:55 Фото: Zakon.kz
15 июля спасателям поступила информация о том, что в районе Альпинграда, Медеуский район, турист не может самостоятельно спуститься с горы – мужчина подвернул ногу. Геолокация отсутствовала, однако связь с пострадавшим поддерживалась, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, для проведения поисково-спасательной операции незамедлительно выдвинулась оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС.

"Спасателям предстояло преодолеть 9 км пути до урочища Мынжилки, затем продолжить подъем пешим ходом по горной местности. Спасатели добрались до 29-летнего мужчины и оказали ему первую медицинскую помощь. Благодаря оперативности, выносливости и профессионализму сотрудников МЧС спасательная операция прошла успешно – турист был благополучно эвакуирован с высоты 3400 м", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что китайских туристов спасли в горах Заилийского Алатау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На Иссык-Куле утонул казахстанский спортсмен
Происшествия
12:16, Сегодня
На Иссык-Куле утонул казахстанский спортсмен
Вооруженные люди напали на главу маслихата и его семью в Акмолинской области
Происшествия
12:15, Сегодня
Вооруженные люди напали на главу маслихата и его семью в Акмолинской области
Убийство в Алматы: подростки сняли на видео семейную трагедию
Происшествия
00:15, 15 июля 2025
Убийство в Алматы: подростки сняли на видео семейную трагедию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: