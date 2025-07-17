#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+27°
$
532.74
617.23
6.77
Мир

Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка с молотком в Подмосковье

умерла пострадавшая от нападения подростка с молотком, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 21:17 Фото: Zakon.kz
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о том, что умерла одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего подростка с молотком в Домодедово, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Telegram.

"Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Прости нас, девочка", – написала Мишонова.

По ее словам, вторая пострадавшая девочка была выписана домой.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16-летний подросток с молотком напал на двух девочек. Обе пострадавшие попали в реанимацию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Операция и сильные боли: отдых в Греции для туристки едва не закончился потерей уха
Мир
20:37, Сегодня
Операция и сильные боли: отдых в Греции для туристки едва не закончился потерей уха
Родила от 13-летнего школьника: в США 34-летнюю учительницу обвиняют в растлении ребенка
Мир
20:08, Сегодня
Родила от 13-летнего школьника: в США 34-летнюю учительницу обвиняют в растлении ребенка
Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана
Мир
18:54, Сегодня
Огненная лава, взрыв пепла и пара: в Исландии вновь извержение вулкана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: