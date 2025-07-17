Умерла одна из девочек, пострадавших от нападения подростка с молотком в Подмосковье

Фото: Zakon.kz

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова заявила о том, что умерла одна из девочек, пострадавших от нападения 16-летнего подростка с молотком в Домодедово, сообщает Zakon.kz.

Об этом она написала в Telegram. "Одна из девочек, пострадавшая от неадеквата, который напал на двух подруг с молотком, умерла. Она получила несовместимые с жизнью травмы, но врачи боролись до последнего. Прости нас, девочка", – написала Мишонова. По ее словам, вторая пострадавшая девочка была выписана домой. Ранее сообщалось, что в Подмосковье 16-летний подросток с молотком напал на двух девочек. Обе пострадавшие попали в реанимацию.

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