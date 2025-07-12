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Мир

Подросток молотком изувечил двух девочек в Подмосковье

подросток молотком изувечил двух девочек в Подмосковье, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2025 19:38 Фото: pixabay
Вечером 11 июля в лесу в Подмосковье 16-летний подросток с молотком напал на двух девочек. Обе пострадавшие в данное время находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz.

По информации следственного комитета, девочки 13 и 16 лет катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ "Борисово" в Домодедово, когда на них напал неизвестный с молотком. Одной из пострадавших удалось убежать и рассказать о случившемся родителям. Вторую девочку позже нашли в лесу – она была без сознания.

Отмечается, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемого – им оказался 16-летний подросток. На допросе нападавший во всем признался.

По данному фату возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".


"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 25-летнюю теннисистку из Индии застрелил отец из-за семейных разногласий.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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