Подросток молотком изувечил двух девочек в Подмосковье
Фото: pixabay
Вечером 11 июля в лесу в Подмосковье 16-летний подросток с молотком напал на двух девочек. Обе пострадавшие в данное время находятся в реанимации, сообщает Zakon.kz.
По информации следственного комитета, девочки 13 и 16 лет катались на велосипеде по лесу недалеко от СНТ "Борисово" в Домодедово, когда на них напал неизвестный с молотком. Одной из пострадавших удалось убежать и рассказать о случившемся родителям. Вторую девочку позже нашли в лесу – она была без сознания.
Отмечается, что полицейским удалось установить и задержать подозреваемого – им оказался 16-летний подросток. На допросе нападавший во всем признался.
По данному фату возбуждено уголовное дело по статье "покушение на убийство".
"Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские, психолого-психиатрическая, дактилоскопическая, молекулярно-генетическая экспертизы", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 25-летнюю теннисистку из Индии застрелил отец из-за семейных разногласий.
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