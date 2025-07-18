Принцесса Лимпопо променяла манго с бананами на Алтай

Уроженка провинции Лимпопо (Южная Африка) вышла замуж за жителя российского города Яровое и переехала в Алтайский край, сообщает Zakon.kz.

Теперь в жизни Тсакани Зенки Мийен вместо бананов – перец, вместо манго – помидоры, а вместо ананасов – картошка.

Переехать в Яровое предложила сама Зенки. Но перед этим, как отмечено в публикации издания "Вести Алтай", жених прошел все необходимые ритуалы на родине девушки в провинции Лимпопо.

"Был и выкуп невесты, и свадьба на 500 гостей – такова численность клана, где она настоящая принцесса", – говорится в сообщении.

Вторая свадьба состоялась в Кейптауне. Затем супруги переехали в Яровое.

Местные школьники приходят к ней подтянуть навыки общения на английском. В будущем супруги мечтают открыть сразу две школы. В России – английского языка, в Африке – русского.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы, к примеру, правительство Великобритании, выпустили предупреждение о рискованных поездках в Мозамбик после подтверждения вспышки вируса mpox, также известного как оспа обезьян.