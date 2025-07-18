#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+35°
$
532.74
617.23
6.77
Мир

Принцесса Лимпопо променяла манго с бананами на Алтай

Лимпопо, брак, Россия, Алтай, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2025 14:11 Фото: pixabay
Уроженка провинции Лимпопо (Южная Африка) вышла замуж за жителя российского города Яровое и переехала в Алтайский край, сообщает Zakon.kz.

Теперь в жизни Тсакани Зенки Мийен вместо бананов – перец, вместо манго – помидоры, а вместо ананасов – картошка.

Переехать в Яровое предложила сама Зенки. Но перед этим, как отмечено в публикации издания "Вести Алтай", жених прошел все необходимые ритуалы на родине девушки в провинции Лимпопо.

"Был и выкуп невесты, и свадьба на 500 гостей – такова численность клана, где она настоящая принцесса", – говорится в сообщении.

Вторая свадьба состоялась в Кейптауне. Затем супруги переехали в Яровое.

Местные школьники приходят к ней подтянуть навыки общения на английском. В будущем супруги мечтают открыть сразу две школы. В России – английского языка, в Африке – русского.

Ранее сообщалось, что некоторые страны Европы, к примеру, правительство Великобритании, выпустили предупреждение о рискованных поездках в Мозамбик после подтверждения вспышки вируса mpox, также известного как оспа обезьян.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Из-за результатов экзамена китайская семья выгнала ребенка из дома
Мир
08:37, Сегодня
Из-за результатов экзамена китайская семья выгнала ребенка из дома
Самый большой кусок Марса ушел с молотка
Мир
08:09, Сегодня
Самый большой кусок Марса ушел с молотка
Нелетающий самолет пытаются продать на торгах в Турции
Мир
07:22, Сегодня
Нелетающий самолет пытаются продать на торгах в Турции
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: