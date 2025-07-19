В Японии скончалась в 44 года восьмикратная чемпионка мира по борьбе
Фото: uww.org
Японская спортсменка и восьмикратная чемпионка мира по борьбе Хитоми Обара скончалась на 45-м году жизни, сообщает Zakon.kz.
О ее смерти сообщила Международная федерация объединенной борьбы (UWW), выразив соболезнования родным и близким. Причина кончины не уточняется.⠀
Обара завоевала золото на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в весовой категории до 48 кг. Помимо олимпийского титула, она становилась чемпионкой мира восемь раз, выступая в разных весах.⠀
В 2022 году Хитоми Обара была включена в Зал славы UWW за выдающиеся достижения в спорте. На момент смерти она входила в тренерский штаб сборной Японии, занимаясь подготовкой команды к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее сообщалось, что скончался выдающийся казахстанский писатель Исраил Сапарбай.
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