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Мир

В Японии в 44 года скончалась восьмикратная чемпионка мира по борьбе

Хитоми Обара, Япония, спортсмены , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2025 23:11 Фото: uww.org
Японская спортсменка и восьмикратная чемпионка мира по борьбе Хитоми Обара скончалась на 45-м году жизни, сообщает Zakon.kz.

О ее смерти сообщила Международная федерация объединенной борьбы (UWW), выразив соболезнования родным и близким. Причина кончины не уточняется.⠀

Обара завоевала "золото" на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне в весовой категории до 48 кг. Помимо олимпийского титула, она становилась чемпионкой мира восемь раз, выступая в разных весах.⠀

В 2022 году Хитоми Обара была включена в Зал славы UWW за выдающиеся достижения в спорте. На момент смерти она входила в тренерский штаб сборной Японии, занимаясь подготовкой команды к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее сообщалось, что скончался выдающийся казахстанский писатель Исраил Сапарбай. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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